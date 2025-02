Fabio Inzani è fondatore di Tecnicaer Engineering, realtà che si distingue all’interno del panorama nazionale dell’edilizia grazie al suo approccio innovativo rivolto a tecnologie avanzate, sostenibilità ed efficientamento energetico.



Fabio Inzani: le competenze nell’ambito dell’ingegneria civile

Fabio Inzani è Presidente, AD e Direttore Tecnico di Tecnicaer Engineering, azienda che costruisce strutture ed edifici sostenibili e all’avanguardia della tecnologia, tramite un’impiantistica avanzata, teleriscaldamento e l’uso delle energie rinnovabili. La sua prospettiva pionieristica e il metodo integrato lo distinguono come figura di spicco in un ambito sempre più focalizzato sulla sostenibilità ambientale e sull'ottimizzazione energetica. Fabio Inzani è leader nell’ingegneria civile, come dimostra il suo ruolo nel Consiglio Nazionale del Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera. Presso il Politecnico di Milano è stato docente al Master di II livello in Pianificazione, Programmazione e Progettazione dei Sistemi Ospedalieri e Socio-Sanitari. Nel 2004, in occasione dell’evento “Buoni Esempi”, è stato premiato dall’Università Bocconi di Milano per uno dei migliori progetti nel campo sanitario, la Nuova Unità Spinale Unipolare di Torino, dando atto all’innovazione nel Project Financing.



Fabio Inzani: innovazione e sostenibilità per l’edilizia

Laureatosi in Ingegneria Aeronautica e Spaziale presso il Politecnico di Torino, Fabio Inzani ha fondato nel 2001 Tecnicaer Engineering, concentrandosi sul settore edile. Con la sua attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione, l’azienda si è distinta nel panorama nazionale nella progettazione e direzione lavori per strutture sanitarie e residenziali. Ha contribuito all’esecuzione di diversi progetti di elevata difficoltà che rispecchiano la sua visione impostata su tecnologie avanzate, sostenibilità e sull’efficienza energetica. Tra questi, il Nuovo Ospedale di Vimercate, il Nuovo Ospedale Pediatrico Buzzi di Milano e la nuova sede della Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano a Lodi. Fabio Inzani è AD e Direttore Tecnico del Consorzio Stabile Mythos e ha ricoperto anche ruoli di Energy Manager presso il Ministero dell’Industria e di Tecnico Abilitato in materia di prevenzione incendi presso il Ministero degli Interni.