Dopo più di un mese dalla presentazione in Cina ecco che lo Xiaomi Mi 10 e lo Xiaomi Mi 10 Pro vengono lanciati ufficialmente anche in Italia (ed in altri Paesi, ovviamente).

Questi smartphone già li avevamo conosciuti durante la presentazione fatta per la Cina e sapevamo che avevano delle ottime caratteristiche tecniche che possiamo ritrovare anche sui top di gamma della concorrenza, ma oggi abbiamo scoperto anche il prezzo... ed anche questo però è paragonabile a quello degli altri top di gamma.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Mi 10

Display: AMOLED, 6.67″, Full HD+, refresh rate fino a 90Hz

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 8/12GB

Memoria interna: 128/256GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 20MP, f/2.2

Fotocamera posteriore: quadrupla (108MP OIS + 13MP ultra-grandangolare FOV 123° + 2MP sensore per la profondità di campo + 2MP, sensore per le macro), flash LED

Batteria: 4780 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, speaker stereo, Game Turbo 3.0, Sistema di raffreddamento LiquidCool 2.0

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Mi 10 Pro

Display: AMOLED, 6.67″, Full HD+, refresh rate fino a 90Hz

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 8/12GB

Memoria interna: 256/512GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G (Standalone e Non-Standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 20MP, f/2.2

Fotocamera posteriore: quadrupla (108MP OIS + 20MP ultra-grandangolare, FOV 117° + 8MP OIS, teleobiettivo con zoom ibrido 10x e zoom digitale 50x + 12MP, f/2.0), flash LED

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, speaker stereo, Game Turbo 3.0, Sistema di raffreddamento LiquidCool 2.0