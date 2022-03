Un taglio del nastro particolarmente atteso, quello del prossimo 22 marzo, che sarà effettuato dalla giornalista Roberta Nardi, chiamata a condurre dai gestori Davide e Filippo questo importante evento.

Il TuliPark è il primo giardino olandese in Italia e conta oltre 300mila tulipani di varietà diverse; è concepito come un giardino u-pick in cui è possibile, seguendo le istruzioni della guida che si trova all’ingresso della struttura, raccogliere i tulipani che si preferisce e creare un bouquet personalizzato.

L’apertura ufficiale a Roma, in via dei Gordiani 73, è prevista appunto per il prossimo 22 marzo. Migliaia di tulipani colorati da poter ammirare e cogliere appunto con il metodo “You-Pick”, che già nelle scorse edizioni ha appassionato i visitatori. Un self-service di colori, per cogliere e portare a casa i tulipani che più piacciono.

Si tratta della quinta edizione di TuliPark. Protagonisti saranno come sempre i profumi e i colori olandesi, uscendo dalla caotica routine quotidiana, per rilassarsi in un uno spazio all'aperto con un panorama unico. Maggiori informazioni sul sito www.tulipark.it.