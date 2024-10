Qualità della pausa pranzo a prezzi contenuti: il nuovo bar ristorante “Con Sapore” che inaugura sabato 26 ottobre al centro commerciale Airone di Monselice, in via Cristoforo Colombo 79, non si propone solo come luogo di ristoro per colazioni e aperitivi, ma come una vera e propria mensa per i lavoratori e le aziende della zona.

Il taglio del nastro avrà luogo alle 9 del mattino, alla presenza del Sindaco, Giorgia Bedin, e dell'Amministratore Delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Il parroco don Alessandro Fusari impartirà la benedizione ai presenti.

Il locale si estende su una superficie di 250 metri quadrati nelle vicinanze del supermercato Spesa Facile e del Pet Store Conad. All’interno lavorano dieci persone.

Il bar ristorante offre un'ampia varietà di servizi, dalla colazione all'aperitivo, dal sandwich veloce alla pasticceria, fino al pranzo preparato dai cuochi Conad. Il menu propone una vasta scelta di piatti, preparati all’insegna della stagionalità e della fragranza, per garantire un pasto di qualità. Grazie alla nuova cucina, i piatti vengono preparati sul posto utilizzando ingredienti sempre freschi.

Gli orari di apertura vanno dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20,30 e la domenica dalle 8 alle 20.

Il nuovo “Con Sapore” si propone alle imprese del territorio per fornire ai dipendenti un pasto veloce e gustoso. Le aziende interessate a convenzionarsi possono contattare il punto vendita al numero 0429 783766.

«L’inaugurazione fa parte di un importante investimento della nostra cooperativa su Monselice — spiega l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta —. Nella stessa giornata di sabato 26 ottobre avverrà il lancio della rinnovata galleria commerciale, che ha subito un’importante ristrutturazione e all’interno della quale abbiamo da poco inaugurato lo Spesa Facile e il Pet Store. Il format “Con Sapore” completa la nostra offerta di servizi: siamo certi che sarà accolto con favore dal pubblico, grazie alla qualità e alla convenienza che esprime».

(foto di repertorio)