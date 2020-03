Google ha lanciato sul mercato gli smartphone Pixel da pochi anni, ed all'inizio proponeva solo dei dispositivi di fascia alta, mentre dallo scorso anno ha proposto due smartphone di fascia media come il Google Pixel 3a ed il Pixel 3a XL.

Nonostante qualche critica i due dispositivi hanno ricevuto anche tanti apprezzamenti e per questo Google ha deciso di realizzare per quest'anno il Google Pixel 4a.

In realtà il Google Pixel 4a non è stato ancora lanciato ufficialmente sul mercato, ma praticamente di questo smartphone si conosce praticamente tutto. Forse potevano esserci dei piccoli dubbi sul design, ma questi sono stati spazzati via come dimostrano le prime immagini che ne hanno anticipato l'uscita...



Di seguito alcune delle sue principali caratteristiche:

Display: 5.81″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 730

GPU: Adreno 618

RAM: 6GB

Memoria interna: 64GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, WiFi, Bluetooth, GPS

Fotocamera frontale: 8MP

Fotocamera posteriore: 12MP

Batteria: 3080 mAh

Lettore di impronte digitali posteriore, USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm