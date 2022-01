Battendo il francese Gael Monfils 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2, Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Open d'Australia, il primo italiano di sempre a riuscire nell'impresa.

Anche Jannik Sinner poteva fare altrettanto, ma l'ostacolo rappresentato da Stefanos Tsitsipas è risultato insuperabile. Il risultato del match non lascia dubbi in proposito: 6-3, 6-4, 6-2 per il greco.

Sinner, come fa intuire lo score, non è mai stato in partita, subendo la superiorità tecnica e forse anche psicologica del numero 4 al mondo.

In semifinale Berrettini, numero 6 nella classifica ATP, incontrerà il numero 5, lo spagnolo Rafael Nadal, al rientro dopo i guai fisici che lo hanno penalizzato nella scorsa stagione.

Nell'altra semifinale, Tsitsipas incontrerà il vincente dell'altro quarto, che vede affrontarsi tra loro il russo Medvedev e il canadese Auger-Aliassime.

Entrambi gli incontri di semifinale si disputeranno venerdì prossimo.