“Estetica e natura umana”

Giovanni Matteucci è il Vincitore della

XII EDIZIONEDEL PREMIO NAZIONALE FRASCATI FILOSOFIA “Elio Matassi”

Frascati – Giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 18.00, si svolgerà un evento a distanza per via digitale sulla pagina facebook Frascati Poesia, per la XII edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia “Elio Matassi”.

Quest’anno la giuria composta da Arnaldo Colasanti (Presidente), Massimo Donà, Luca Taddio, ha assegnato l’ambito riconoscimento a Giovanni Matteucci.

Professore ordinario all’Università di Bologna e attuale Presidente della Società Estetica Italiana, svolge ricerche prevalentemente nell’ambito dell’estetica contemporanea tedesca e anglo- americana.

I suoi studi riguardano il nesso tra prassi percettiva, processi formativi e pratiche espressive secondo una concezione antropologica dell’estetico. Giovanni Matteucci terrà una lezione sul tema “Estetica e Natura” nel pensiero contemporaneo.

Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di Frascati e l’Azienda Cantine Telaro di Galluccio .





Info: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it