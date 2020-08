It is with heavy heart I share that my wonderful brother, Robert, peacefully passed away tonight. He was not just my brother, he was my best friend. He will be greatly missed, but we will meet again. His memory will live on in my heart forever. Robert, I love you. Rest in peace.

È con enorme tristezza che informo che questa sera il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto serenamente. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti amo. Riposa in pace.

Questa la dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca in cui si comunica la morte di Robert Trump, fratello minore di Donald, attuale presidente degli Stati Uniti.

71 anni, Robert era il più giovane dei cinque figli di Fred e Mary Anne Trump, ed è nato due anni dopo Donald. Il maggiore dei figli della famiglia Trump, Fred Jr, morì nel 1981. Lo scorso luglio, sua figlia Mary ha pubblicato un libro di memorie in cui svela numerosi retroscena della famiglia e dello zio presidente di cui, essendo psicologa, traccia anche un "quadro clinico".

E proprio in relazione alla pubblicazione di quel libro, Robert Trump aveva accettato di testimoniare in tribunale nel tentativo, comunque fallito, di evitarne la pubblicazione.

Dopo essersi occupato dell'azienda immobiliare di famiglia, diventandone uno dei principali dirigenti, Robert Trump attualmente viveva da semi-pensionato nello Stato di New York e nella primavera di quest'anno aveva sposato Ann Marie Pallan, dopo aver divorziato dalla sua prima moglie Blaine più di dieci anni fa.

Qual è stata la causa della morte?

Finora non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale. Secondo il Post, già a giugno Robert aveva trascorso più di una settimana nell'unità di terapia intensiva del Mount Sinai Hospital di Manhattan, mentre secondo il New York Times, che avrebbe ricevuto l'informazione da una persona vicina alla famiglia, Robert Trump avrebbe avuto delle emorragie cerebrali a seguito di una recente caduta.