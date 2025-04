Novità sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e incentivi 40% PNRR a comuni con meno di 5.000 abitanti che possono accedere al contributo a fondo perduto del 40%. Il Decreto CER ha stanziato 5,7 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi dal PNRR, per sostenere la produzione di energia rinnovabile attraverso le CER.

Tra le novità principali: la proroga dal 31 marzo al 30 novembre 2025 per la presentazione delle domande.

Inoltre, saranno inclusi consorzi ed enti di bonifica tra i beneficiari e si valuta l’introduzione dell’autoconsumo a distanza per maggiore flessibilità. Gli incentivi puntano a rafforzare l’autoconsumo collettivo e la transizione energetica, offrendo opportunità concrete a cittadini, imprese ed enti locali per investire in energia pulita e contribuire agli obiettivi climatici.