Consegnati 2.500 euro per l’acquisto di pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.

Mercoledì 18 giugno 2025, il Lions Club Collebeato ha incontrato la Giunta Municipale di Collebeato per consegnare una donazione di 2.500 euro, destinata all’acquisto di pacchi alimentari a favore delle famiglie bisognose residenti nel Comune.

La somma è frutto della raccolta fondi organizzata con la tradizionale “Maialata”, pranzo solidale svoltosi lo scorso 28 aprile presso il Centro Civico “Le Porte del Parco”, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, tra cui il Sindaco Angelo Mazzoncini e l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Del Pilar Moreno.

Alla consegna erano presenti il Presidente uscente del Lions Club Collebeato, Marco Avanzi, e una delegazione di soci del Club (Stefano Colpani, Carla Soave e Massimiliano Ferrari) a testimonianza di un impegno concreto e continuativo a sostegno del territorio.

L’incontro è stato anche occasione per rinnovare la disponibilità del Lions Club a collaborare con l’Amministrazione comunale in progetti a favore della cittadinanza, come già avvenuto lo scorso 22 marzo con l’organizzazione di un counseling senologico gratuito, affiancato da controlli della pressione, che ha coinvolto oltre 20 donne residenti, in collaborazione con il Comune e la Croce Bianca.

In un contesto economico segnato da un’inflazione crescente e da un conseguente aumento delle difficoltà per molte famiglie, il Lions Club Collebeato si conferma un punto di riferimento attivo e solidale per la comunità locale, offrendo un sostegno concreto a chi si trova in maggiore fragilità.