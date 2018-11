"LA DODICESIMA NOTTE": trame forti con personaggi forti, nella poetica shakespeariana di Mendola

Un evento speciale, inserito all’interno della nuova stagione del Teatro PIME 2018/19, è “LA DODICESIMA NOTTE” di William Shakespeare che offrirà al pubblico l’opportunità di trascorrere una serata all'insegna della grande opera teatrale.

Nella trascrizione di Livia Castiglioni e Silvia Giulia Mendola, appositamente realizzata per l'apertura della stagione teatrale, debutterà in Prima Nazionale l'8 novembre con replica il 9 per proseguire poi l'avventura con un tour di alcune date in Lombardia. Ulteriore aggiornamento date per il prossimo anno saranno comunicate attraverso i canali di comunicazione.







Protagoniste della serata saranno le suggestive atmosfere seicentesche – settecentesche shakespeariane, che rivivranno grazie alle belle rivisitazioni registiche di Silvia Giulia Mendola , sapientemente interpretate dalla stessa Mendola e da un gruppo specifico d'eccezione, di grande qualità per il suo modo di recitare pieno di sensibilità e per la sbalorditiva agilità vocale.

Equivoci, malintesi, travestimenti improbabili, amori sconnessi e ritrovati: succo e pepe.





_©Angelo Antonio Messina