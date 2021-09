Mercoledì la Juventus, alla quinta giornata di Serie A ha ottenuto il suo primo successo in campionato, battendo in trasferta per 3-2 lo Spezia. Una gara vinta in rimonta e che solo grazie ad un nuovo miracolo di Szczesny è riuscita a non pareggiare.

La prima rete è dei bianconeri che passano alla mezz'ora con un rasoterra di Kean, servito al limite da Rabiot. Passano 5' e Gyasi pareggia. Lo Spezia va in il vantaggio nei primi minuti dl secondo tempo grazie ad un'azione in solitario di Antiste, il cui tiro è deviato in porta da Bonucci. Allegri mette in campo Bernardeschi e Morata, invitando i suoi a non perdere la calma e con la fatica riesce a ribaltare la gara, prima pareggiando con Chiesa a 66' con un inserimento verticale in area e poi passando in vantaggio con De Ligt al 72', con un destro in mischia.

«La cosa più importante - ha detto Allegri - è la vittoria. Sono contento perché è arrivata soffrendo. Lo Spezia è una squadra che gioca, noi non abbiamo segnato il 2-0, siamo stati un po' leggeri. Dopo il vantaggio dello Spezia abbiamo avuto una buona reazione. C'era tensione, perché abbiamo perso o pareggiato partite in modo rocambolesco, ma siamo stati capaci di limitare i pericoli. Chi è entrato dalla panchina, questa sera, è entrato molto bene, con la testa giusta. Godiamoci questo successo e da domani pensiamo a cercare la prima vittoria in casa. Dobbiamo ancora lavorare sull'attenzione e divertirci un po' di più, però questa sera abbiamo difeso nel modo giusto. La formazione? Sarà difficile con tante partite vedere spesso la stessa formazione, ma quello su cui dobbiamo lavorare è la qualità del palleggio».

Adesso la Juventus è 13esima nella classifica di Serie A con 5 punti.





Credit immagine: twitter.com/juventusfc/status/1440986873871147008