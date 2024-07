Gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Milazzo ringraziano l’ex Assessore Pasquale Impellizzeri facendogli omaggio d’una targa con la scritta: «grati per il garbo e la professionalità profusa nell’espletamento del ruolo di Assessore ai Servizi Sociali», regalo che ha emozionato l’ex componente della Giunta, il quale ha presentato qualche giorno fa le dimissioni.

Il garbo e la gentilezza del suo operato in questi anni di lavoro non sono passati inosservati.

«Ringrazio gli uffici per il gentile ed inaspettato pensiero, oltre a ringraziarli per il loro prezioso contributo manifestato in questi anni. – ha detto Impellizzeri – Allo stesso tempo voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di ricoprire un ruolo delicato, come quello di Assessore ai Servizi Sociali, settore particolare che necessita di tanta sensibilità oltre che di capacità burocratica-amministrativa. Auguro a tutti di continuare col medesimo impegno soprattutto stando accanto a chi ha bisogno del supporto delle istituzioni, senza alcuna distinzione.

Viviamo un momento storico difficile e particolare ed i servizi sociali sono un punto nevralgico per un’Amministrazione comunale e quindi anche per una città come la nostra».