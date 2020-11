Ancora in diminuzione (rispetto ai tamponi fatti) il numero di nuovi contagiati da SARS-CoV-2, anche se il numero di nuovi casi, 34.283 nelle ultime 24 ore, è in aumento con 234.834 tamponi effettuati, 24mila in più rispetto a ieri.

È infatti del 14,59 (dal 15,44 di ieri) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 1.272.352.

Tra le regioni con il maggior numero di casi, la Lombardia ne ha registrati 7.633 con 38.100 tamponi, seguita da Campania (3.657), Piemonte (3.281), Veneto (2.972), Lazio (2.866), Toscana (2.508), Emilia-Romagna (2.371), Sicilia (1.837) e Puglia (1.368).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 743.168 (ieri erano 733.810). Tra i positivi, 3.670 (ieri erano 3.612) sono in cura presso le terapie intensive, 33.504 (ieri 33.074) sono ricoverati con sintomi e 705.994 (ieri erano 697.124) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 481.967 dai 457.798 di ieri.

Oggi sono 753 i decessi, nuovo "record" (negativo) di morti nella seconda ondata, con il totale che sale a 47.217.