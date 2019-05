Salvini promuove fake news... anche sulla flat tax

Il sito dell'Ansa riporta il seguente passaggio dell'intervista rilasciata questo lunedì in esclusiva da Salvini: "I litigi non piacciono a nessuno. Io mi tappo la bocca e le orecchie e guardo avanti, non ascolto rumori di fondo e cerco di portare avanti dei decreti".

Tra le priorità di Salvini vi è prima di tutto la flat tax, da lui definita "la frontiera su cui peserò quanto va avanti il governo". Poi il sito riporta il seguente passaggio ripreso testualmente:

L'unico modo per ridurre il debito è crescere e ridurre le tasse: per questo "quello che mi sta a cuore è una rivoluzione alla Trump".

Innanzitutto, la "rivoluzione alla Trump" prevede una tassazione unica, che in Italia non è possibile applicare a meno di non aver cambiato prima la Costituzione. E già questa è una falsa notizia che Salvini dà ai suoi sostenitori.

La seconda riguarda la riduzione del debito che, certamente, non può non passare dalla crescita, ma non è per nulla scontato che sia favorita dalla riduzione fiscale. Piuttosto, è più facile che accada il contrario, ed a dimostrarlo è proprio la "rivoluzione alla Trump".

Il disinformato o bugiardo Matteo Salvini, non sa o fa finta di non sapere che la "rivoluzione alla Trump" ha aumentato il deficit pubblico degli Stati Uniti, che per la prima volta nella storia, ad inizio 2019, ha superato i 22 trilioni di dollari nella rilevazione di febbraio del Dipartimento del Tesoro USA.

"Dal gennaio del 2017, immediatamente dopo l'elezione dell'attuale presidente Donald Trump, il debito pubblico Usa - hanno evidenziato diversi osservatori - è cresciuto di oltre 2mila miliardi di dollari, anche a seguito dei generosi incentivi fiscali promossi dalla nuova amministrazione". (fonte trend-online.com)