Vuelta de Espana 2019, alla prima tappa caduta rovinosa di Fabio Aru

La prima tappa della Vuelta de Espana ha registrato la rovinosa caduta del "cavaliere dei 4 mori", Fabio Aru.

Durante la cronometro a squadre, l'intero team UAE - di cui Aru fa parte - è rovinosamente caduto per terra, a causa della presenza di acqua sull'asfalto.

Ma perché c'era acqua in strada? Il motivo ha quasi dell'incredibile.

Un signore che abita in zona ha deciso di innaffiare il giardino proprio quando la cronosquadre stava per cominciare. Un tubo del suo impianto d'irrigazione, però, perdeva e dell'acqua è finita in strada nel tratto in discesa fino alla curva dove è caduto la squadra della UAE Emirates.

Stessa sorte anche per il team della Jumbo Visma di Primoz Roglic, che ha limitato a 40″ il distacco da vetta della classifica, mentre per Aru, che che per la Vuelta si è allenato un mese in altura, il distacco è stato di oltre un minuto.