Nel contesto del G7, l’Osservatorio sul Merito ha pubblicato un articolo che evidenzia il ruolo di spicco di Tecnicaer Engineering nel panorama della progettazione integrata in Italia. Fondata nel 2004 da Fabio Inzani e Stefano Bonfante ad Aosta, l’azienda si è rapidamente affermata come una delle realtà di punta nella progettazione di infrastrutture complesse, grazie all’impegno e alla visione dei suoi fondatori.



Fabio Inzani: la filosofia di Tecnicaer Engineering

Fabio Inzani, ingegnere con una forte specializzazione nella progettazione ospedaliera, ha dato vita a Tecnicaer insieme a Stefano Bonfante, ingegnere elettrico, con l’obiettivo di coniugare competenze diverse per offrire soluzioni innovative e multidisciplinari. La filosofia alla base dell’azienda è semplice ma ambiziosa: creare opere che mettano al centro le esigenze delle persone e delle comunità, integrando le migliori tecnologie e garantendo il rispetto dell’ambiente. Nel corso dei suoi 20 anni di attività, l’azienda è cresciuta esponenzialmente, espandendosi su tutto il territorio nazionale con sedi a Torino, Milano e Firenze, e diventando un punto di riferimento per progetti in settori strategici come la sanità, l’istruzione e le grandi opere pubbliche. Uno degli elementi distintivi dell’azienda, e che emerge chiaramente dalle parole di Fabio Inzani, è la capacità di integrare varie discipline per affrontare progetti complessi. La gestione olistica del processo, dall’urbanistica al design, dall’ingegneria clinica alle strutture, permette all’azienda di rispondere con precisione e competenza alle richieste dei committenti, sempre nel rispetto dei tempi e dei budget pianificati.



Fabio Inzani: precisione, innovazione e sostenibilità per infrastrutture del futuro

“Siamo in grado di operare con precisione e con strumenti innovativi, sia nel processo progettuale che di realizzazione dell’opera, sviluppando ogni ambito disciplinare, dall’inserimento nel territorio all’urbanistica, dal design alle tecnologie impiantistiche, dagli aspetti energetici alle strutture e all’ingegneria clinica, con particolare efficacia nei progetti complessi in cui l’attenzione coordinata a tutti gli aspetti del processo è fondamentale per raggiungere l’eccellenza nei risultati”, ha evidenziato Fabio Inzani. “Ognuno dei nostri professionisti – ha aggiunto – condivide con il team la propria unicità, umana e professionale, con l’obiettivo di una progettualità che trova il miglior equilibrio fra ingegnerizzazione, estetica e benessere”. Tra i progetti che meglio rappresentano l’impatto di Tecnicaer spiccano il Parco della Salute di Torino e l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini. Il primo è destinato a trasformare profondamente il quartiere del Lingotto, integrando una struttura ospedaliera all’avanguardia. L’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, invece, rappresenta un esempio di progettazione sostenibile e accogliente. Nel 2024 l’azienda celebra il suo 20esimo anniversario, un traguardo importante che segna non solo i successi passati, ma anche una rinnovata ambizione verso il futuro. Grazie alla guida di Fabio Inzani, l’azienda continua a crescere, con l’obiettivo di consolidarsi come leader della progettazione integrata e di contribuire allo sviluppo di infrastrutture sempre più moderne e sostenibili.