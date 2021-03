I suoi dj set portano da sempre Ben Dj in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani.

Ben Dj tra l'altro l'1 marzo 2021 festeggia 53 anni, tutti o quasi dedicati alla musica e al divertimento. "Oggi è il mio compleanno e sono felice di comunicare i miei 53 anni senza nasconderli", racconta Ben Dj sui suoi social. "Non nascondo i miei anni perché li ho vissuti alla grande e sempre con positività e mi sento giovane dentro e fuori!!! HB to me!".

Senz'altro Ben Dj nei suoi set di questo periodo in giro per il mondo non rinuncia mai a proporre nuovo singolo, "Nell'Aria". E' una cover del bellissimo brano interpretato da Marcella Bella nel 1983. Si tratta di una versione decisamente pop dance, che non fa perdere la magia del brano originale e regala a una canzone unica un sound adatto ad ogni tipo di playlist, radio e dancefloor. Non è un momento facile, per chiunque, in giro per il mondo... ma con il ritmo e la melodia di "Nell'Aria", rasserenarsi per qualche istante è almeno un po' più facile.

Ben Dj è spesso il protagonista musicale di feste esclusive, ad esempio dei party legati al mitico The Cal, il Calendario Pirelli. E' accaduto negli scorsi anni a New York, Milano (…), mentre nel 2020, quando si è presentato The Cal 2021, Ben Dj era in console a Verona. A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica, mentre nella primavera 2020 era spesso in tv, su Canale 5, nel cast di "All Together Now".

Ben Dj è davvero molto apprezzato, anche dai suoi colleghi. Spesso infatti suonano nei loro dj set e nei loro radioshow brani di Ben Dj leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. E soprattutto, la sua musica piace molto su Spotify, oggi la Bibbia della musica: la sua "Thinkin' Bout You" è stata ascoltata 5 milioni e mezzo di volte! Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call", "Smile" e pure "Hold Tight" (oltre 6 milioni di ascolti su Spotify). Anche "Thinkin' Bout You" ha raggiunto numeri altrettanto importanti... ed il nuovo singolo "Nell'Aria" sembra avere tutte le carte in regola per fare altrettanto.





Ben Dj - "Nell'Aria" (Claw Records)

open.spotify.com/album/47XpipdbiQ6eQNmeO1AHqz?si=zAIS0IEESJWFD0Q0o_PQyg