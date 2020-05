Telenovela conclusa oppure iniziata? L’ufficialità del ritorno di una palla sui prati dorati è accompagnata da tensioni e dubbi sull’effettiva riuscita dell’inedito tentativo di completare la stagione in agosto. La serie A calamita per forza l’interesse generale, ma anche il torneo cadetto e di Lega Pro cercheranno di tenerne la scia per arrivare insieme ai rispettivi traguardi.

Numerosi ostacoli sono tuttavia disseminati in ciascuna partita e nei singoli allenamenti, per la cospicua probabilità di scoprire un solo tesserato di un club positivo al coronavirus. In tal caso, la storia appena ricominciata sarebbe già finita, malgrado esista il piano ‘B’ della disputa dei play-off e play-out per poter decretare la vincitrice dello scudetto e le formazioni retrocesse. Comunque, da sabato 13 giugno, i tifosi dovrebbero tornare a sedersi davanti alle loro tv, per la chiusura degli stadi al pubblico pagante, credendo nel successo della squadra del cuore.

Pazienza se il sentimento è ridotto al minimo da tempo; a ogni modo questa corsa disperata verso una meta invisibile ha azzerato la natura sportiva del calcio, sebbene sia milionario per alcuni interpreti. Tanti presidenti di società hanno chiesto di riprendere il gioco per non fallire e sono stati accontentati.

Carlo Salvadori





da Calcio "Mon amour"

Rubrica di calcio a cura di Carlo Salvadori del Blog "Love you Toscana".

