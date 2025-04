La 30ª giornata di Serie A si è chiusa con due pareggi che tengono viva la lotta in alto e in basso alla classifica. All'Olimpico, Lazio e Torino si dividono la posta in palio (1-1), mentre al Bentegodi finisce a reti inviolate tra Hellas Verona e Parma, in un confronto per la salvezza caricoc di tensione.



Nella sfida-salvezza tra Hellas Verona e Parma, è mancato solo il gol, non le occasioni. Gli scaligeri colpiscono la traversa dopo soli due minuti con Mosquera, che prima dell'intervallo spreca un altro assist di Duda. I ducali, guidati da Chivu, si difendono con ordine e nel finale trovano in Montipò l'eroe della serata: il portiere para su un diagonale di Camara, mantenendo inviolata la propria porta.

Il pari consente al Verona di raggiungere il Como a 30 punti, +7 sulla terzultima, mentre il Parma si ferma a 26.



La partita all'Olimpico ha un inizio di marca laziale, con i biancocelesti che cercano subito il gol: al 13', Milinkovic-Savic respinge un tentativo di Zaccagni, mentre al 18' annulla una conclusione di Pedro. Il Torino cresce nel finale di primo tempo, sfiorando il vantaggio con Adams, che arriva in ritardo su un cross di Casadei.

Nel secondo tempo, Provedel si rende protagonista con una parata d'istinto su un colpo di testa di Maripán, ma è al 57' che la Lazio passa in vantaggio grazie ad un diagonale dal limite di Marusic che infila il portiere granata sul palo opposto. I biancocelesti hanno due chance per raddoppiare, prima con Zaccagni e poi con Guendouzi, ma è il Torino a trovare il pareggio all'82': con Gineitis che in area sfrutta un assist perfetto di Biraghi dalla linea di fondo, deviando la palla in porta con un tocco di prima intenzione.

In classifica, la Lazio (52 punti) agguanta la Roma al sesto posto. Il Torino, invece, sale a 44 punti, avvicinandosi al decimo posto dell'Udinese.





Crediti immagine: x.com/MjustaMan_/status/1906830438313975986/photo/2