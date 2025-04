Con riferimento all'estinzione del giudizio quale effetto dei piani di rientro, il Tribunale del Lavoro di Castrovillari, con la sentenza n. 615/2025 pubblicata il 06/04/2025, ha espresso un principio di particolare rilevanza:

"In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, il processo può essere estinto esclusivamente se si è perfezionata la procedura amministrativa tramite la dichiarazione del contribuente di voler aderire alla definizione agevolata, corredata dall'impegno scritto a rinunciare ai giudizi pendenti. Segue, necessaria, la comunicazione dell'agente della riscossione che accoglie tale istanza con indicazione delle somme da versare. Ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio, è sufficiente la documentazione dei pagamenti effettuati fino a quel momento, senza richiedere l'integrale pagamento delle rate secondo il piano concordato (si veda Cass. civ. Sez. V Ord., 24/07/2024, n. 20626). La Cassazione ha confermato quanto già disposto con ordinanza n. 11540 del 2 maggio 2019, secondo cui la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l’estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente insita nell’istanza di definizione agevolata. La rinuncia alla causa deve essere espressa e può coincidere anche con la sola produzione in giudizio della richiesta di rottamazione accettata dal riscossore. Resta fermo che, l'estinzione del giudizio, qualora disposta a seguito della sola presentazione dell’accolta istanza di definizione, non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di una statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio (si veda Cass. ord. 24428/2024)."





Avv. Angelo Ascanio Benevento - Elenco Speciale Avvocati Enti Pubblici (ENPAM)