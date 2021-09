Oggi dedichiamo questo spazio alla sezione nuovi talenti. Chi è la protagonista di questo spazio odierno? Kethrine Altamura! Ha 12 anni ed è nata a Corato, ma vive a Terlizzi. Le sue più grandi passioni sono la danza e la moda. Tutte le gare a cui ha partecipato e parteciperà anche in futuro sono marcate FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva).

Finalista nazionale a Top Kids Model Italy, Kethrine ha partecipato e vinto diverse fasce e premi che riassumiamo in questa classifica:

CATEGORIA MODA:

– MISS MODA FASHION ITALIA 2021 CAT. TALENTO SANREMO

– MISS BABY

FASHION ITALIA 2020 SELEZIONE ON – LINE

1′ CLASSIFICATA CAT. SENIOR

– MISS LIKE BABY

2021 ALTAMURA

– LA BELLISSIMA BABY D’ ITALIA IDEALE 2020 POLIGNANO.

CATEGORIA BALLO:

BARI 23/02/2020

1′ POSTO 12/13 CLASSE C DANZE LATINE.

1′ NAPOLI TROPHY

CERCOLA 12/01/2020

1′ POSTO 12/13 CLASSE C DANZE LATINE.

MOLFETTA 13/06/2021

WORLD DANCE OPEN

1′ POSTO 10/12 CLASSE C1 LATIN SHOW .

MOLFETTA 22/11/2015

1′ POSTO 06/09 CLASSE D CHA CHA .

1′ COPPIA PUGLIA

GIOVINAZZO 27/11/2016

3′ POSTO 08/09 CLASSE C DANZE LATINE .

MOLFETTA 1/12/2019

26′ TROFEO TARENTUM

1′ POSTO 10/11 CLASSE C DANZE LATINE .

MOLFETTA 01/06/2019

WORLD DANCE OPEN

2′ POSTO 08/11 CLASSE D LATIN SHOW.

TARANTO 20/21 FEBBRAIO

2′ POSTO 06/09 CLASSE D CHA CHA .

MOLFETTA 12/06/2021

WORLD DANCE OPEN

4′ POSTO UNDER 15 CLASSE CB3 DANZE LATINE. (attestato)

MOLFETTA 01/06/2019

WORLD DANCE OPEN

1′ POSTO 10/11 CLASSE C DANZE LATINE.

1′ TROFEO ” CITTÀ DI NOICATTARO”

24/11/2019

1′ POSTO.

LUCERA FG 11/03/2017

4′ POSTO 08/09 CLASSE C DANZE LATINE. (attestato)

RIMINI

CAMPIONATI ITALIANI 09/07/2021

7′ POSTO ,+ PASSAGGIO B3 12/13 CLASSE C DANZE LATINE. (attestato)

27/06/2019

VINCITRICE TALENT KIDS TAPPA REGIONE PUGLIA.

25 AGOSTO 2019

FINALISTA NAZIONALE UFFICIALE TALENT KIDS ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CHIANCIANO TERME.

Coppia danze latine:

Vice campionessa regionale Fids Puglia 2017/18

Campionessa regionale Fids Puglia 2019/20.

Latin show:

Vice campionessa regionale Puglia Fids 2019

Campionessa regionale Fids Puglia 2021.

A livello di management, Kethrine Altamura viene seguita dall’agenzia pugliese Fatti per il Successo di Miky Falcicchio. Proprio pochi giorni fa l’event manager barese ha annunciato la svolta 2.0 della sua agenzia tramite una nota stampa: “Lentamente sta ripartendo tutto, produzioni, eventi, concerti e forse anche le discoteche, motivo più che valido, per tornare a riprogrammare una nuova stagione (post-pandemia) e lanciare una Fatti per il Successo 2.0, con servizi e obiettivi diversi”. Il manager Miky Falcicchio ha poi aggiunto: “Nei mesi precedenti, prima che tutto si fermasse nuovamente, avevo già lanciato tutte le novità sull’agenzia, la quale non si occuperà più di casting, ma nello specifico di produzioni, strategia di comunicazione, diffusione del progetto, promozione e management di artisti e volti nuovi. Tra i volti nuovi, per la Sezione Kids ci sono Kethrine Altamura e due talenti, tra i volti storici della mia agenzia, riconfermati anche quest’anno. Invece per la Sezione Artisti ci sarà una lista di voci e volti che hanno scritto, continuando a farlo, le pagine più belle della Musica e della Televisione Italiana. Saremo attivi con svariate produzioni, progetti smart per il web e aperti a collaborazioni e partnership”.