Al via il ciclo di incontri con l’Università Statale di Milano dedicati all’orientamento per i giovani.

Parte da JoinUs Milano il primo appuntamento del percorso promosso da "Orienta Talenti"!

Questo primo evento si è svolto il 30 maggio in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano ed è stato dedicato agli studenti delle scuole superiori prossimi alla scelta del loro futuro accademico e professionale.

“L’incontro – ha dichiarato Valentina Aprea, Esperta Politiche della Formazione e del Lavoro – segna l’avvio di un percorso innovativo di natura orientativa, finalizzata a valorizzare i talenti degli studenti che opereranno le scelte per il passaggio da un ciclo all’altro dei percorsi scolastici e dalla scuola all’offerta terziaria di tipo accademico e/o professionalizzante. La nuova modalità di orientamento porterà gli studenti a fare esperienze di futuro di tipo laboratoriale, ma anche a scoprire come si lavora e si produce nelle realtà aziendali di MIND. Il dialogo odierno con l’Università Statale di Milano tende ad avvicinare i ragazzi alla fisica e alla chimica di oggi per avvicinarli alle sfide del domani.”

In un contesto che valorizza l’orientamento innovativo, il primo momento organizzato sotto l’insegna Orienta Talenti ha offerto infatti ai ragazzi l’occasione di esplorare l’evoluzione delle discipline scientifiche e scoprire come si stanno trasformando le professioni. In particolare, si è parlato di computer quantistici, intelligenza artificiale e il suo impatto sulla vita professionale e sociale e del ruolo della professione del chimico tra innovazione e sostenibilità. La giornata è stata coordinata dalla Dott.ssa Barbara Rosina, direttrice COSP – Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni dell’Università degli Studi di Milano, che dichiara:

“Come direttrice del COSP, siamo orgogliosi di accompagnare studenti e studentesse nel percorso di orientamento, offrendo supporto personalizzato e partecipando a iniziative come questa. Oggi abbiamo presentato due testimonianze significative che incarnano l’eccellenza della nostra offerta formativa. Si tratta di un esempio concreto di ciò che la Statale realizza e continuerà a sviluppare nell’area di MIND, il futuro polo d’innovazione scientifica dell’Ateneo”.

I giovani intervenuti numerosi hanno poi avuto la possibilità di assistere a due vere e proprie lezioni tenute dal professor Enrico Prati del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano dal titolo "Computer quantistici e Intelligenza Artificiale" e dalla dott.ssa Melissa Galloni del Dipartimento di Chimica Industriale sempre dell’Università degli Studi di Milano dal titolo "La vita del chimico nel 2025: tra innovazione e sostenibilità". Il primo intervento si è configurato come un viaggio tra filosofia antica, scienza moderna e tecnologia emergente per indagare la mente umana e la possibilità della sua replica artificiale.

Dalla riflessione filosofica ai modelli cognitivi e computazionali, fino all’intelligenza artificiale quantistica, è stato esplorato non solo il funzionamento del cervello, ma anche i limiti e le sfide dell’intelligenza sintetica. Il secondo momento è stata una vivace narrazione su una professione, quella del chimico industriale, che si fonda sull’osservazione, la sperimentazione e il pensiero critico, il cui compito è affrontare problemi reali con soluzioni innovative e sostenibili. Il ciclo di incontri organizzati da Orienta Talenti proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati ad altri ambiti chiave per l’orientamento: Sport, Scienze della vita, Made in Italy, Tecnologie, Economia, Arte e Cultura.

L’iniziativa è stata parte del percorso verso "Orienta Talenti", la manifestazione sull’orientamento e l’innovazione che si svolgerà il 6 e 7 novembre 2025 presso MIND – Milano Innovation District.