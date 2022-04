Da venerdì 1° aprile in radio “L’Anima Grida”, il nuovo singolo inedito di Gipsy Fiorucci, un brano gioioso attraverso cui l’artista lancia il suo grido di speranza nel mondo, disponibile anche in digitale (distr. Artist First).

Scritta dalla stessa Gipsy, con la collaborazione di Renato Droghetti e Luca Longhini per la parte armonica, la canzone nasce da un momento di profonda introspezione in cui l’autrice sente fortemente il bisogno di mettersi in connessione con la parte più intima di se stessa; un “grido di speranza” che si trasforma in un autentico dialogo interiore con la nostra anima che ci consola e ci rassicura, ricordandoci al tempo stesso l’importanza di non cadere mai nell’inganno di vedere il mondo solo attraverso gli occhi della “mente” perché è il “cuore” lo strumento attraverso il quale essa ci parla.

“L’Anima Grida” è un brano pop dal sound melodico intriso di synth dai colori vivaci, che ne caratterizzano il “mood” brioso, capace di trasportare in un luogo incantato dove tutto diventa possibile. Un mantra d’amore in cui l’anima diventa la protagonista assoluta e ci parla attraverso una danza movimentata ed intima in cui l’inquietudine e il senso di solitudine non hanno più ragione di esistere. Surreale, magica e angelica è un vero ristoro per l’anima che ritrova la grande consapevolezza della “non solitudine” dell’essere umano, nell’affrontare le varie vicissitudini poco rassicuranti che spesso circondano la vita.

“La nostra anima è spesso costretta a gridare perché se non siamo centrati, fiduciosi e fortemente radicati alla nostra interiorità, non riusciamo a sentirla e soprattutto ad ascoltarla – afferma Gipsy Fiorucci – questa è un inno che mi piacerebbe diventasse portavoce di una ritrovata speranza attraverso un testo importante e profondo pur restando immerso in un’atmosfera di totale leggerezza, attraverso una musicalità fresca e dinamica ma al contempo riflessiva e molto introspettiva, conferendogli così un incredibile dualità che si rivela vincente nel trasmettere e veicolare questo messaggio.”

“L’Anima Grida” è un viaggio emozionale alla riscoperta della nostra parte più autentica e divina con la certezza che la conoscenza di sé e delle potenzialità nascoste nel nostro essere siano la vera e grande ricchezza per il futuro e per costruire un nuovo mondo.

Marta Fiorucci in arte “Gipsy Fiorucci ” nasce a Città di Castello in provincia di Perugia. Negli anni partecipa ed è finalista di diverse e importanti manifestazioni tra cui il Festival di Saint Vincent e Il Cantagiro. Il 16 Maggio 2019, con la regia di Lorenzo Lombardi, esce il video di “Serial Lover”. Partecipa al festival internazionale “Una Voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi 16 finalisti nazionali nella categoria brani in lingua italiana con finale a Chianciano Terme nell’agosto 2019. In quella estate è ospite al “Montesilvano Pop Rock Music Festival”, al premio “Mimì Sarà” e al “Cantagiro”. Nel settembre dello stesso anno con il produttore Renato Droghetti realizza il suo primo album. Il 18 Novembre 2019 esce “Specchi di luce”. Il brano, accompagnato dal video, anticipa il suo primo album “Protagonista del Finale”. A Febbraio 2020, durante la settimana sanremese, partecipa in qualità di ospite al “Gran Galà della stampa” presso il Casinò di Sanremo e l’8 maggio lancia “Protagonista”, scritto in collaborazione con Lina Falaschi e Riccardo Brunamonti. È finalista a Sanremo Rock con “Attimi per attimi", una ballata dal sound intenso e struggente scritta con Manuel Auteri. Ad ottobre 2020 si esibisce in concerto al Mei a Faenza, considerata la manifestazione più importante nel panorama della musica indipendente italiana, dove presenta live i brani del suo album e viene premiata tra gli artisti più meritevoli. Il 14 dicembre, sempre con la regia di Lorenzo Lombardi, viene rilasciato il video di “Imagine”, capolavoro intramontabile dal successo planetario, come omaggio al grande John Lennon, in occasione del quarantesimo anniversario della sua morte. Il 14 aprile 2021 “Attimi per Attimi” sempre estratto da “Protagonista del Finale” accompagnato dal videoclip ufficiale, che conferma il sodalizio artistico con i registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, resta per molte settimane in vetta alle classifiche del panorama della musica indipendente Italiana. Il 26 novembre 2021 torna con l’omaggio a Dolores 0’Riordan con la sua versione di “Shattered” e, con la distribuzione di Artist First, il 1° aprile 2022 pubblica “L’Anima Grida” il nuovo inedito.

