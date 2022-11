“La polizia di Chesapeake conferma un incidente con tiratore attivo con vittime al Walmart su Sam's Circle. L'assassino è morto».

Non è chiaro quante siano le persone morte, ma il portavoce della polizia Leo Kosinski ha detto che ne sono state uccise meno di dieci. le prime ricostruzioni indicano che a sparare sarebbe stato un dipendente del supermercato, forse addirittura il manager, in preda ad un raptus omicida, anche se rimangono poco chiare le cause del gesto. Lo sparatore è nel numero delle persone decedute, ma rimane da appurare se sia suicidato o meno.

Successivamente, è stato definito in 7 il numero totale dei morti, compreso chi ha fatto fuoco.

Chesapeake Police confirm 7 fatalities, including the shooter, from last night's shooting at Walmart on Sam's Circle. — City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022

Presso il Chesapeake Conference Center è stato istituito un sito per i membri delle famiglie di coloro che avrebbero potuto essere stati presenti al Walmart, in modo da consentire più facilmente il riconoscimento delle vittime.

La nuova strage segue quella di pochi giorni fa quando in Colorado un uomo armato ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite 25 in un locale notturno LGBTQ.

Walmart ha dichiarato in una nota di essere "scioccata" dalle sparatorie nel suo negozio di Chesapeake e che stava lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine.

Un portavoce del Sentara Norfolk General Hospital, il miglior centro traumatologico della zona, ha detto alla stazione televisiva WAVY che cinque pazienti erano stati ricoverati nella struttura.