Trono di Spade 8: la serie torna dopo due lunghissimi anni di attesa

Mancano ormai meno di due giorni all’uscita della tanto attesa ultima e conclusiva stagione della serie cult “Game of Thrones”.

Abbiamo dovuto aspettare ben due anni per vedere la risoluzione a quel intreccio di eventi incredibile prodotto dalla mente di George Martin, e portato sul grande schermo da David Benioff e D.B Weiss.

Ora, però, potrebbe esserci un problema. Siamo sicuri di ricordarci tutto quello che ci era stato mostrato nelle stagioni precedenti?

Considerando che si tratta di ben 73 episodi da 50-82 minuti ciascuno di intrighi concentrati, credo sia quasi impossibile; ecco perché il canale YouTube Taglia IL Nastro ha ben pensato di fare un riassunto completo, racchiudendo in un video di 12 minuti l’intera saga, per far sì che nessuno arrivi impreparata alla stagione decisiva!



Buona visione!