Napoli. Si svolgerà il 26 Ottobre dalle ore 8:30 presso la sala congressi dell’Ospedale del Mare del capoluogo partenopeo il primo incontro multidisciplinare sugli Standard di qualità in Day Surgery, un focus sulle nuove frontiere della chirurgia a ciclo breve dalle aree metropolitane fino alle zone disagiate come le isole di Capri, Ischia e Procida.

L’Incontro voluto e coordinato dal dott. Paolo Falco, patrocinato dall’ Asl Na1 - Ospedale del Mare e con la S.I.C.A.D.S., la Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery si pone come un’occasione di confronto e riflessione tra le diverse professionalità mediche e sanitarie sul futuro della Day Surgery, anche sotto l’aspetto di riorganizzazione sanitaria.



Articolato in tre sessioni, il programma prevede l’alternarsi di numerosi interventi sia da parte dei professionisti medici che sanitari coinvolti nel setting assistenziale della Day Surgery, mettendo in luce l’importanza di una metodologia organizzativa-gestionale e di un’esperienza professionale multidisciplinare dalla grande metropoli come la città di Napoli fino alle aree disagiate come le isole di Capri, Ischia e Procida.



L’incontro è aperto al pubblico con partecipazione gratuita il prossimo Mercoledì 26 Ottobre 2022 dalle ore 8:30 presso la sala convegni dell’Ospedale del Mare in Via Enrico Russo, 11, 80147 Napoli.