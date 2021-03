Il Sindaco Pippo Midili con propria ordinanza, preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza Covid-19, considerata la notevole capacità di diffusione dimostrata dal virus, ha deciso di sospendere per il mercato settimanale di Ponente, previsto giovedì 25 marzo: nel provvedimento si richiama la comunicazione di venerdì scorso del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Messina (che ha determinato la chiusura delle scuole) e si evidenzia “la carenza di persone da impiegare per i dovuti controlli all’interno del mercato settimanale”. “Comprendo che si tratta di una decisione, che penalizza gli ambulanti, che ogni settimana allestiscono le loro bancarelle nella nostra città per svolgere il loro lavoro – evidenzia l’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone –. Siamo consapevoli delle difficoltà degli operatori, ma mai come ora è necessario stringere i denti e fare qualsiasi sacrificio per evitare il diffondersi del coronavirus. La priorità resta la salute di tutti”.

Con 12 voti favorevoli della maggioranza (Bagli Massimo, Bambaci Sebastiana, Ficarra Francesco, Italiano Antonino, Magliarditi Maria, Oliva Alessandro, Pellegrino Alessia, Piraino Rosario, Russo Lydia, Saraò Santi Michele, Sindoni Mario e Sottile Maria) e 5 astenuti (Maisano Damiano, Foti Antonio, Crisafulli Giuseppe, Italiano Lorenzo e Amato Antonino) il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la concessione in uso temporaneo e gestione degli impianti sportivi del Comune di Milazzo.

Nel corso del dibattito l’Assessore Nicosia ha sottolineato il lavoro svolto (preziosa anche la collaborazione del Consigliere Santino Saraò, che nella precedente consiliatura si era già attivato in tal senso) per regolamentare un settore, che interessa oggi ben 57 associazioni e società. Il Regolamento, che consta di 23 articoli, è stato letto in Aula dalla consigliera Maria Magliarditi.

Prima della votazione, la maggioranza ha bocciato due emendamenti presentati dal consigliere Lorenzo Italiano, il quale ha evidenziato che la previsione, contenuta nel regolamento, di dare affidamenti in gestione, non rientra tra le competenze del Consiglio comunale. I lavori d’aula della sessione ordinaria riprenderanno alle ore 19:00 di giovedì sera.