Il 1 dicembre la navicella Orion ha lasciato l'orbita lunare ed ha iniziato il viaggio di ritorno verso la Terra, accendendo il suo motore principale per 1 minuto e 45 secondi per impostare il veicolo spaziale sulla rotta per che la porterà a sfiorare la Luna luna prima del rientro che al momento è previsto per l'11 dicembre con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.

Subito dopo le 11:30 (ora italiana) del 1 dicembre, Orion si trovava a 382mila chilometri dalla Terra e a 85mila dalla Luna, viaggiando a 3.700 Km/H.





Crediti immagini: Nasa, Johnson Space Center