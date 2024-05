Primo e sesto tempo sul circuito di Montecarlo per le Ferrari di Leclerc e Sainz nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco: 1:11.278 con le soft per il pilota di casa, mentre lo spagnolo ha fermato il cronometro a 1:11.962.

Nella prima sessione di libere, Leclerc aveva danneggiato il fondo della sua vettura a causa dei detriti sull'asfalto causati dalla vettura di Zhou Guanyu che è finita contro le barriere. Si temeva che il danno, riparato poco prima del via di Practice 2, potesse influenzare negativamente le prestazioni della sua monosposto, ma così - fortunatamente - non è stato.

Secondo miglior tempo di giornata per la Mercedes di Hamilton, seguito da Fernando Alonso (Aston Martin). Verstappen ha chiuso al quarto posto, lamentandosi di esser stato ostacolato da Tsunoda. Come sempre, il venerdì la Red Bull non va o finge di non andare, per poi stupire in qualifica e in gara. In ogni caso, sul passo gara, Verstappen è stato impressionante, anche se Leclerc non gli è stato da meno.

Solo quinto tempo per la McLaren di Norris, mentre Lance Stroll è settimo, seguito da Sergio Perez, che ha segnalato ripetutamente problemi di assetto sulla sua RB20.

Alex Albon e George Russell, rispettivamente su Williams e Mercedes, chiudono la top ten.

Sabato, l'ultima sessione di prove libere inizierà alle 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 16:00.