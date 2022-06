Venerdì 10 giugno 2022, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. L’incontro è iniziato alle 10:30 ora italiana.

Ursula von der Leyen ha incontrato anche il Cardinale Segretario di Stato Parolin ed è uscita dal Palazzo Apostolico alle ore 11.

L’udienza con Papa Francesco è stata molto cordiale e alla fine dell’incontro la Presidente della Commissione Europea ha dichiarato attraverso il suo account twitter: “We stand with those suffering from the destruction in Ukraine. This war must end, bringing peace back to Europe”.

Con il papa la von der Leyen ha affrontato il tema della pace in Ucraina e dell’architettura sostenibile che consentirebbe una forte riduzione delle emissioni dannose nell’atmosfera. La Presidente ha partecipato ad un convegno sull'architettura sostenibile organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze.

www.european-news-agency.de/politik/president_ursula_von_der_leyen_in_vatican-84100

Il Papa ha donato alla Presidente una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono sullo sfondo del colonnato di San Pietro con una donna con bambino e una nave di migranti e una scritta che recita:

“Riempiamo le mani di altre mani”.

Inoltre, il Papa ha donato una serie di documenti quali: Il Messaggio per la pace 2022, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020 a cura della Libreria Editrice Vaticana, il volume sull’appartamento pontificio delle udienze a cura della Prefettura della Casa Pontificia.

La Presidente von der Leyen ha fatto dono al Papa di un volume sulla Scuola architettonica Bauhaus e di una foto di una foto dedicata all’urbanistica.