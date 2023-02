Questa la dichiarazione diffusa venerdì dalla Nato per commentare i 12 mesi dalla dara di inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia:

A un anno dalla brutale guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni, come Alleati ribadiamo la nostra solidarietà al governo e al popolo ucraino nella difesa eroica della loro nazione, della loro terra e dei nostri valori condivisi. Rendiamo omaggio alle vite perdute e deploriamo la tragica sofferenza umana e la distruzione, inclusi gli insediamenti, le infrastrutture civili ed energetiche dell'Ucraina causati dalla guerra illegale della Russia.Stiamo intensificando ulteriormente il sostegno politico e pratico all'Ucraina nella sua difesa contro l'invasione da parte della Russia e manterremo il nostro sostegno per tutto il tempo necessario per aiutare l'Ucraina a prevalere. In questo contesto, la NATO continuerà a coordinarsi strettamente con le parti interessate, inclusi gli organismi internazionali, in particolare l'UE, nonché i paesi con posizioni analoghe. Siamo risoluti nel sostenere gli sforzi a lungo termine dell'Ucraina per garantire il suo futuro libero e democratico. Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Sosteniamo pienamente il diritto innato di quel paese alla propria difesa e alla scelta dei propri accordi relativi alla sua sicurezza.La Russia è pienamente responsabile di questa guerra, una flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Le azioni della Russia disattendono i principi e gli impegni dell'OSCE e gravemente minano la sicurezza e la stabilità internazionale e l'ordine internazionale basato sulle norme. Sebbene abbiamo chiesto alla Russia di impegnarsi costruttivamente in negoziati credibili con l'Ucraina, la Russia non ha mostrato alcuna reale apertura per una pace giusta e duratura. Siamo determinati a mantenere una pressione internazionale coordinata sulla Russia. Condanniamo anche tutti coloro, compresa la Bielorussia, che stanno attivamente facilitando la guerra della Russia. Non può esserci impunità per i crimini di guerra russi e altre atrocità. Tutti i responsabili devono essere ritenuti responsabili degli abusi e delle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, in particolare contro la popolazione civile dell'Ucraina, inclusa la deportazione dei bambini e le violenze sessuali correlate al conflitto. La Russia deve immediatamente fermare questa guerra e ritirare tutte le sue forze militari dall'Ucraina in linea con la Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU adottata il 23 febbraio 2023 e altre risoluzioni pertinenti dell'Assemblea Generale dell'ONU.La guerra della Russia rappresenta anche una minaccia per la sicurezza globale. Il ricatto energetico della Russia, l'impatto sulle forniture alimentari globali, le sue azioni ibride malevoli, la sua campagna di disinformazione a livello globale e la sua irresponsabile retorica nucleare dimostrano chiaramente il disprezzo della Russia per le norme internazionali e il benessere di miliardi di persone in tutto il mondo.Continueremo a impegnarci per la pace, la sicurezza e la stabilità in tutta l'area euro-atlantica. La NATO è un'Alleanza difensiva. Stiamo rafforzando significativamente le nostre posizioni di deterrenza e difesa e siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato in linea con il nostro approccio a 360 gradi contro tutte le minacce e le sfide. Il nostro impegno per il Trattato di Washington, incluso l'articolo 5, è saldo. La NATO è più forte e più unita che mai. Abbiamo accolto con favore la scelta di Finlandia e Svezia di diventare membri della NATO e abbiamo ribadito il nostro impegno per la politica della porta aperta della NATO. Continueremo a rafforzare la nostra partnership con l'Ucraina mentre avanza nelle sue aspirazioni euro-atlantiche. Stiamo anche rafforzando ulteriormente le nostre altre partnership, includendo l'assistenza a quei paesi maggiormente esposti all'influenza malevola della Russia.Gli sforzi della Russia per infrangere la determinazione del coraggioso popolo ucraino stanno fallendo. Dopo un anno, gli ucraini stanno combattendo valorosamente per la libertà e l'indipendenza. Stiamo dalla loro parte.