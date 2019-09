In che modo l'architettura romana ha influenzato l'architettura moderna

Dicono che Roma non fu costruita in un giorno (il che ha senso, perché sarebbe impossibile) ma per quanto tempo ci sia voluto per costruire la capitale italiana, i giorni, i mesi, gli anni, i secoli di lavoro hanno lasciato un impatto duraturo sull'architettura anche fino ad oggi.

Mentre potrebbero aver preso in prestito in alcune delle loro prime idee dagli antichi Greci, Etruschi, Egiziani e Persiani, gli antichi architetti romani hanno cambiato la forma dell'architettura per tutti i tempi, dando all'umanità edifici che non aveva mai visto prima, insieme a strutture pubbliche, strade e infrastrutture che possono essere utilizzate da persone di tutti i livelli della società.

L'architettura romana era al suo apice durante il periodo Pax Romana, un periodo in cui l'Impero romano non si espandeva e non era invaso, e durò oltre 200 anni. Quindi, dal 27 a.C. al 180 d.C., Roma fu responsabile di alcune delle più influenti innovazioni nell'architettura ancora oggi utilizzate.

Materiali e tecniche innovativi

Probabilmente la più grande innovazione che l'architettura romana portò con sé fu l'uso diffuso del calcestruzzo. Gli architetti romani si resero conto che il cemento non era solo più resistente del marmo comunemente usato, ma poteva anche essere decorato facilmente e poteva avere varie forme. Il calcestruzzo può anche essere prodotto localmente, rendendolo molto più conveniente; persino gli imperatori romani avevano un budget a cui attenersi.

Non furono solo splendidi edifici e grandi progetti a rendere così influente l'architettura romana, il concetto di infrastruttura fu ciò che permise al vasto impero di funzionare. I romani furono i primi a creare un vasto e complicato sistema stradale che collegava le città alla capitale. Potresti aver sentito la frase, tutte le strade portano a Roma? Bene, a un certo punto lo hanno fatto letteralmente. Aggiungete a ciò la creazione di ponti e acquedotti e gran parte di ciò che costituisce la società moderna non potrebbe esistere senza le idee degli architetti romani.

Influenze sull'architettura moderna

Non sorprende che la natura espansiva dell'Impero Romano abbia lasciato molte nazioni fortemente influenzate dalla loro architettura. E secoli dopo la caduta dell'Impero Romano, molti monumenti nazionali iconici furono progettati per emulare questo periodo storico di eccellenza architettonica.

Colonne, cupole e archi si sono fatti strada in importanti edifici in tutto il mondo, e Parigi in particolare ha tratto molta ispirazione dall'architettura romana. Quando Napoleone fu incoronato imperatore nel 1804, commissionò diverse opere che in un certo senso avrebbero ricreato Parigi come nuova Roma. L'Arco di Trionfo e Place Vendôme sono solo due esempi di architettura francese che prendono in prestito formule romane.

Più recentemente, molti edifici ufficiali costruiti negli Stati Uniti sono stati fortemente influenzati dall'architettura romana. La più ovvia è la Casa Bianca, che mostra influenze romane negli archi e nelle colonne all'esterno.

E mentre la Casa Bianca è l'edificio governativo più famoso che incorpora influenze architettoniche romane, non è affatto l'unica a farlo. La Federal Hall di New York City presenta colonne doriche, che sono scanalate senza decorazioni sulla parte superiore o sulla base e sono posizionate direttamente sul pavimento.

Gli archi romani si trovano anche nell'architettura moderna, come l'interno della Union Station di Washington D.C. Mentre inizialmente sviluppato dai Greci, gli archi furono incorporati nell'architettura romana all'inizio. Inizialmente costruiti per supportare i sistemi di drenaggio sotterraneo, durante l'epoca romana, gli archi furono costruiti principalmente per iscrivere eventi significativi. Ad esempio, l'Arco di Costantino, uno dei più antichi archi sopravvissuti, fu costruito per celebrare la vittoria di Costantino I su Massenzio nella battaglia sul Ponte Milvio.

L'elenco potrebbe continuare all'infinito, con l'architettura romana che influenza i progetti di edifici che desiderano mostrare un'immagine di grandiosità e raffinatezza classica. Il Jefferson Memorial negli Stati Uniti non potrebbe sembrare più romano se ci provasse.

L'influenza e l'impatto dell'architettura romana sono visti in tutto il mondo, sia nei progetti per grandi e imponenti edifici, sia nelle infrastrutture che supportano quasi tutte le città del mondo. Se una città ha strade e ponti, è stata nei termini più severi, influenzata dall'architettura romana.

Con il contributo di Le Pietre Srl