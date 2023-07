La “Notte Bianca” confermato che la strada intrapresa è quella giusta: centro cittadino chiuso alle auto, servizi garantiti, musica e divertimento assicurati, come accaduto due settimane addietro in occasione dello “Street food” e dell’evento dedicato a Giuseppe Tusa, una serata all’insegna della condivisione, che ha esaltato la sinergia tra pubblico e privato.

Migliaia di persone hanno affollato sin dalle 20:00 e sino a notte inoltrata l’intero centro per seguire gli spettacoli ricreativi promossi dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e distribuiti su quattro palchi dislocati a Piano Baele, Piazza Duomo, Lungomare Garibaldi (Chiesa S. Giacomo) e Piazza della Repubblica, quattro punti diversi per un divertimento assicurato a tutte le fasce di età.

Dalla “magia degli anni ‘90” con Nathalie dei Soundlovers e Neja con Djset Maurizio Presente alla musica di Ivan la Rosa con Dario Nania alle percussioni; e poi spazio ai Dj (Greg, Luca Alessandrini, Uccio DP, Andrea Corso, Del Bono, Steno P., Marco Sergente, DP Olvas, OV, vocalist Fabrizio Midili) in piazza Duomo ed ancora allo straordinario sax di Nat Minutoli, che ha entusiasmato il pubblico assieme a Peppe, Davidello e Peppe Arena. A seguire il cabaret con Enrico Guarneri. Molta apprezzata anche la musica in piano Baele di Onde Sonike, Antistress, Zapping Band, Senza Regole e Planet Rock, mentre i più piccoli non si sono mai staccati dai gonfiabili di piazza Duomo e dal “mondo fantastico” di Laura e Giulia.

“Ancora una volta abbiamo visto una Milazzo piena di gente, una città che sta riconquistando dopo anni bui il ruolo di località di riferimento della provincia di Messina e dei turisti, che già sono presenti numerosi. È doveroso ringraziare gli organizzatori, le forze dell’ordine, la Polizia locale, che hanno assicurato un servizio perfetto. Ha funzionato anche il collegamento con la navetta.

Un grazie anche al personale, che si occupa della pulizia della città, che già questa mattina era pulita. Insomma, quando si fa squadra, si vince sempre. Dobbiamo andare avanti così in vista degli appuntamenti del cartellone estivo. Da ultimo esprimo soddisfazione per i locali, che ancora una volta hanno registrato il sold out e per le attività commerciali, che sono rimaste aperte e sono state premiate dalle numerose presenze di persone, a conferma che quando si lavora per dare slancio e prospettive alla città, l’economia ne beneficia”.

Momenti dedicati anche allo sport, nella “Notte bianca”. Dopo il basket e il calcio femminile, si è concluso ieri il 1º Torneo Calcio 5 svolto nel campetto esterno dell’Area Sport “Ernesto Zappia”, organizzato dal vicepresidente della consulta giovanile Piero Sgrò, da Daniele Di Bella e Giovanni La Rosa, evento che ha dato vita a due giorni all’insegna dello sport con la partecipazione di 8 squadre del territorio e più di 500 spettatori complessivi. Alla fine ha vinto la “Lokomotiv Milazzo”.

Nel corso della premiazione i ringraziamenti all’Assessore allo Sport Antonio Nicosia e al vicepresidente del Consiglio comunale Mario Sindoni, che hanno reso possibile la realizzazione di questo torneo.