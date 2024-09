Durante la manifestazione settimanale a Beita, in Palestina, la mattina del 6 settembre 2024, l'esercito israeliano ha sparato e ucciso intenzionalmente un'attivista per i diritti umani dell'International Solidarity Movement (ISM), la 26enne Aysenur Eygi.

La manifestazione è stata ostacolata con la forza dall'esercito israeliano piazzato su una collina. Inizialmente, l'esercito ha sparato una grande quantità di gas lacrimogeni e poi ha iniziato a usare munizioni vere. Aysenur, che consideriamo una martire della resistenza, è stata la 18.a dimostrante ad essere uccisa a Beita dal 2020. Era una cittadina americana di origine turca.

Le forze israeliane hanno sparato due colpi. Uno ha colpito un palestinese alla gamba, ferendolo. L'altro colpo è stato sparato contro attivisti internazionali per i diritti umani che stavano osservando la manifestazione, colpendo un'attivista per i diritti umani alla testa. Eygi è morta poco dopo essere stata trasportata in un ospedale locale a Nablus.

La collega volontaria dell'ISM Mariam Dag (uno pseudonimo) era sulla scena e ha assistito al ferimento mortale della sua compagna:

"Stavamo manifestando pacificamente insieme ai palestinesi contro la colonizzazione della loro terra e l'insediamento illegale di Evyatar. La situazione è degenerata quando l'esercito israeliano ha iniziato a sparare gas lacrimogeni e munizioni vere, costringendoci a ritirarci. Eravamo in piedi sulla strada, a circa 200 metri dai soldati, con un cecchino ben visibile su un tetto. La nostra collega volontaria era in piedi un po' più indietro, vicino a un ulivo con altri attivisti. Nonostante ciò, l'esercito le ha sparato intenzionalmente alla testa.Questo è solo un altro esempio dei decenni di impunità concessi al governo e all'esercito israeliani, rafforzati dal sostegno dei governi degli Stati Uniti e dell'Europa, che sono complici nel consentire il genocidio a Gaza. I palestinesi hanno sofferto per troppo tempo sotto il peso della colonizzazione. Continueremo a essere solidali e a onorare i martiri finché la Palestina non sarà libera".

Questa è un'altra testimonianza dell'assassinio compiuto dal "morale" esercito dello Stato ebraico:

"I was in Beita today when she was shot during clashes after a protest against the Evyatar settlement"



"It's important for me to say that this isn't an isolated incident. It is part of the repression of the Palestinian popular struggle"



Israeli Activist Jonathan Pollack

Un amico dell'attivista per i diritti umani assassinato e collega volontario dell'ISM, che non desidera che il suo nome venga reso pubblico, ha dichiarato:

"Non so come dirlo. Non c'è un modo semplice. Vorrei poter dire qualcosa di eloquente, ma non ci riesco tra le lacrime... la mia amica, compagna e compagna di viaggio in Palestina, è stata appena colpita alla testa e assassinata dalle Forze di occupazione israeliane. Possa riposare in pace. Ora è una dei tanti martiri in questa lotta".

Beita è un villaggio nella Cisgiordania dove solo poche settimane fa Amado Sison, un altro volontario americano, è stato colpito da proiettili veri nella parte posteriore della gamba. Beita ha una lunga storia di resistenza contro l'occupazione israeliana ed è stato un punto focale della violenza rivolta ai residenti palestinesi dalle forze israeliane.

Situato vicino a diversi insediamenti israeliani illegali, il villaggio organizza regolarmente manifestazioni. A causa dell'escalation di aggressioni da parte delle forze israeliane, i residenti al momento si astengono dal marciare, invece si riuniscono in un luogo e pregano.

Negli ultimi anni, Beita ha assistito a continue dimostrazioni, in particolare contro la costruzione di nuovi avamposti israeliani illegali sui terreni del villaggio come, l'avamposto di Evyatar, sul monte Sabih, che è stato fondato su terra palestinese. A giugno, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la "legalizzazione" di Evyatar, spingendo la gente di Beita a rafforzare la propria resistenza.

Gli abitanti di Beita hanno recentemente ripreso le dimostrazioni settimanali del venerdì per resistere all'ulteriore furto della loro terra. Mentre le proteste erano quasi cessate dal 7 ottobre 2023, a causa dell'escalation di violenza da parte delle forze di occupazione israeliane, c'è stata una nuova spinta il 5 luglio di quest'anno, quando decine di palestinesi, accompagnati da attivisti internazionali e israeliani, hanno marciato dalla montagna adiacente, attraverso la valle e verso l'avamposto.

Negli ultimi mesi, gli attivisti internazionali hanno sperimentato un forte aumento della violenza da parte delle forze israeliane e l'occupazione deve esserne ritenuta responsabile.

L'attivista assassinata il 6 settembre apparteneva all'International Solidarity Movement (ISM), fondata nel 2002 e che da allora ha mantenuto una presenza costante in Palestina, sostenendo la lotta popolare palestinese contro l'occupazione.

Il nome di Aysenur Eygi si aggiunge a quello dei 17 manifestanti palestinesi già assassinati a Beita:

Mohammed Hamayyel, 15 (11 marzo 2020)

Islam Dwikat, 22 (9 aprile 2020)

Karam Amin Dwikat, 17 (15 ottobre 2023)

Issa Sliman Barham, 40 ( 14 maggio 2021)

Sliman Barham, 40 ( 14 maggio 2021) Tareq Ommar Snobar, 27 (16 maggio 2021)

Zakaria Maher Hamayyel, 25 (28 maggio 2021)

Mohammed Said Hamayyel, 15 (11 giugno 2021)

Ahmad Zahi Bani Shamsa, 15 (giugno 16, 2021)

Shadi Ommar Sharafa, 41 anni (27 luglio, 2021)

Imad Ali Dwikat, 38 (6 agosto 2021)

Mohammed Ali Khbeissa, 27 (24 settembre 2021)

Jamil Jamal Abu Ayyash, 32 (1 dicembre 2021)

Fawaz Ahmad Hamayyel, 47 (13 aprile 2022) )

Immad Jareh Bani Shamsa, 16 (9 ottobre 2023)

Mohammed Ibrahim Adili, 13 (23 novembre 2023)

Maath Ashraf Bani Shamsa, 17 (9 febbraio 2024)

Ameed Ghaleb Said al-Jaroub, 34 (marzo 22, 2024, morto per una ferita da arma da fuoco alla testa subita il 21 agosto, 2023)

Alcuni resoconti dei media hanno ripetuto false affermazioni secondo cui gli attivisti dell'ISM avrebbero lanciato pietre durante la pacifica manifestazione a Beita. Tutti i resoconti dei testimoni oculari confutano tale ricostruzione. Aysenur era a più di 200 metri di distanza da dove si trovavano i soldati israeliani e non ci sono stati scontri nei minuti prima che venisse colpita. In ogni caso, da quella distanza, né lei né nessun altro avrebbe potuto essere percepito come una minaccia. È stata assassinata a sangue freddo.



La coppia di pagliacci di Washington, Biden - Harris, poiché una loro connazionale è stata assassinata da un militare del morale esercito dello Stato ebraico e non da un "terrorista" di Hamas non ha rilasciato alcuna dichiarazione di costernazione e minacce nei confronti dell'assassino e dell'esercito di appartenenza.

Evidentemente, per Biden e Harris, gli ebrei israeliani, oltre ai palestinesi, possono assassinare impunemente anche i loro stessi connazionali.





Crediti: International Solidarity Movement