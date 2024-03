Milano Cat Show 2024: Un successo straordinario al Parco Esposizioni Novegro con oltre 700 gatti da tutta Europa in passerella. Affluenza eccezionale di famiglie e bambini, offrendo un'esperienza educativa sulla cura e l'adozione responsabile. Ringraziamenti agli organizzatori, visitatori, espositori e sponsor. Media e social media amplificano il successo dell'evento. Un incontro indimenticabile per gli amanti dei gatti, confermando la passione italiana per questi felini.