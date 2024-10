Molte persone stanno iniziando a chiedersi chi sarà il prossimo politico che intenderà candidarsi a guidare questa città a circa 2 anni, e perché fino ad ora tutto tace nei partiti di coalizione del centro destra Vastese. L’incertezza, l’apatia nei confronti della classe politica Vastese e dei suoi messaggi, la stanchezza per le sue controversie interne e, soprattutto, il peso delle decisioni che non arrivano, stanno erodendo sempre più la fiducia dei cittadini. Si tratta di situazioni che provocano emozioni negative: dispiacere, delusione, rabbia, tristezza.

Questa frase racchiude una realtà che molti mettono in discussione. A causa del loro comportamento, della loro personalità e delle loro cattive decisioni, alcuni politici Vastesi non dovrebbero essere personaggi pubblici. Non danno il giusto esempio, non sono fonte di ispirazione e, ancora peggio, non sono in grado di mantenere il potere.

A questi fatti si aggiungono le spiacevoli esperienze sociali che il cittadino vive ogni giorno con grande preoccupazione, come nel caso dell’aumento delle tasse perdita di lavoro, sicurezza, sanità, ecc., ecc. L’attuale situazione politica costringe i cittadini a uno stato di imprevedibilità quasi assoluta.

L’attivismo, la partecipazione attiva alla sfera pubblica, è uno dei diritti più preziosi del cittadino. Basti pensare a tutte le lotte del passato per ottenerlo. I politici sono i nostri rappresentanti nella misura in cui li abbiamo eletti.

Noi del Movimento Iustitia Nova ci uniamo alla riflessione del Movimento Vasto e del suo leader, affinché i partititi del centro destra si organizzino e comincino a pensare chi dovrà guidare la città, in modo da far risorgere questa nostra bella citta che negli ultimi 20 anni è stata distrutta dal centro sinistra vastese.

Il segretario Provinciale

MOVIMENTO IUSTITIA NOVA

Orlando Palmer