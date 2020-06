Al 21 giugno, 224 i nuovi casi contagio da Covid, con il totale delle persone che hanno contratto il virus che adesso è arrivato a 238.499.

Il numero totale di positivi è sceso a 20.972, 240 in meno rispetto a ieri: 13.843 sono in Lombardia, 2.013 in Piemonte, 1.172 in Emilia-Romagna, 583 in Veneto, 365 in Toscana, 248 in Liguria, 991 nel Lazio, 527 nelle Marche, 126 in Campania, 222 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 141 in Sicilia, 78 in Friuli Venezia Giulia, 403 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 15 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 40 in Molise e 8 in Basilicata.

Tra i positivi, 148 sono in cura in terapia intensiva, 4 in meno pazienti rispetto all'ultimo dato, mentre sono in diminuzione di 160 i ricoverati con sintomi che adesso sono rimasti in 2.314. Infine, 18.510 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 182.893, 440 in più rispetto a sabato.

Il dato odierno sui deceduti è 24, con il totale che raggiunge i 34.634. In ben sedici regioni non si è registrato alcun decesso.