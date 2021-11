Dopo la preghiera dell'Angelus, papa Francesco ha ricordato che oggi si celebra la V Giornata Mondiale dei Poveri, nata come frutto del Giubileo della Misericordia, il cui tema per il 2021 sono le parole di Gesù «I poveri li avete sempre con voi».

"Ed è vero", ha detto Francesco. "L'umanità progredisce, si sviluppa, ma i poveri sono sempre con noi, sempre ce ne sono, e in loro è presente Cristo, nel povero è presente Cristo. L'altro ieri, ad Assisi, abbiamo vissuto un momento forte di testimonianza e di preghiera, che vi invito a riprendere, vi farà bene. E sono grato per le tante iniziative di solidarietà che sono state organizzate nelle diocesi e nelle parrocchie in tutto il mondo".

Poi il Papa ha voluto ricordare che i primi ad essere colpiti dal cambiamento del clima sono sempre i più poveri.

"Il grido dei poveri, unito al grido della Terra, è risuonato nei giorni scorsi al Vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico COP26, a Glasgow. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ed economiche ed agire subito con coraggio e lungimiranza; al tempo stesso invito tutte le persone di buona volontà ad esercitare la cittadinanza attiva per la cura della casa comune. A questo scopo proprio oggi, Giornata Mondiale dei Poveri, si aprono le iscrizioni alla piattaforma Laudato si', che promuove l'ecologia integrale".