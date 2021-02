Annunciate le nominations agli Hollywood Critics Association Awards (gli ex-Los Angeles Online Film Critics Society Awards) con cui i critici dei magazine on line di Los Angeles eleggono annualmente i migliori film e le migliori interpretazioni della stagione.



Quest'anno a conquistare il maggior numero di nominations è stato il sorprendente revenge movie di Emerald Fennell Promising Young Woman con protagonista la talentuosa Carey Mulligan, che veste qui i panni di un personaggio molto diverso da quelli finora interpretati dato che si trasforma in una donna spietata e vendicativa per esorcizzare un tragico evento del passato.



Segue l'opera prima di Regina King, One Night in Miami, tratta dall’omonima piece teatrale di Kemp Powers che ha immaginato un incontro ideale tra 4 pilastri della cultura afro-americana (Cassius Clay, Malcom X, Jim Brown, Sam Cooke) come occasione necessaria di confronto per interrogarsi sulle cause della discriminazione razziale negli U.S.A.

Tra gli altri candidati si fanno notare Mank di David Fincher, Ma Rainey's Black Bottom di George C.Wolfe e Nomadland di Chloé Zhao.