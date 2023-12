Annunciati i vincitori dei British Independent Film Awards, i riconoscimenti britannici che ogni anno celebrano il cinema indipendente.

Anche se la loro corrispondenza con i verdetti degli Oscar è piuttosto bassa, i loro verdetti consentono di capire quali sono le produzioni indipendenti britanniche che potrebbero diventare dei potenziali competitors per la Notte degli Oscar.

Tra i vincitori di quest’anno spicca All of Us Strangers (Estranei) che ha trionfato in ben 7 categorie tra cui Miglior film e Miglior regia.