“Uniti per il paese” è un progetto di sintesi nato dal confronto e dalla condivisione di programmi, valori e intenti di più percorsi inizialmente separati; ma accomunati dal costruire un progetto amministrativo orientato esclusivamente al futuro di San Filippo del Mela al di là di ogni personalismo, un progetto amministrativo figlio del dialogo, del senso di responsabilità mosso dal comune intento di proporre alla cittadinanza un’alternativa strutturata e qualificata per il prossimo governo della città, una lista composta da donne ed uomini, che credono nel pluralismo consapevoli che insieme si possono raggiungere obiettivi molto ambiziosi. Il programma elettorale presentato ai Filippesi parte da una importante campagna di ascolto: il nostro programma si compone di proposte concrete ed attuabili, che vogliamo realizzare per rispondere alle esigenze della collettività puntando fortemente sulle politiche sociali (famiglia, giovani, anziani, donne); servizi (idrico, gestione dei rifiuti, decoro urbano, sicurezza del territorio, cimitero), opere pubbliche col recupero del Centro storico e zone degradate; ambiente e salute; sport ed associazionismo; riorganizzazione degli Uffici comunali. Particolare attenzione verrà riservata ad iniziative, che mirano allo sviluppo occupazionale e revisione delle tasse comunali con l’obiettivo di ridurre le imposte per la grandissima parte dei contribuenti. “Uniti per il paese” desidera ripartire dal dialogo tra Amministrazione e la sua comunità, che deve sentirsi parte attiva e responsabile del loro operare e vivere quotidiano della città stessa. Il dialogo come mezzo di crescita, che permette di arricchirci della diversità e peculiarità dell’altro, un futuro da costruire e realizzare insieme, fin da oggi, fianco a fianco: Amministratori, cittadine e cittadini, un futuro che metta al centro il territorio e le persone, il loro benessere e la loro serenità i loro bisogni e le loro necessità.