Il panorama culturale italiano si arricchisce di un nuovo tassello con la nascita, a Limbiate (MB), dell’Associazione Culturale denominata RETTE PARALLELE (Arte, Cultura & dintorni), da una idea di Rita Iacomino, poetessa, scrittrice, operatrice culturale di origini abruzzesi trapiantata a Limbiate dal 1966.

L’Associazione verrà presentata il 5 marzo 2023 e Presidente ne è la stessa Rita Iacomino, Vice presidente Caterina Busnelli, Tesoriere Gianluca Regondi, madrina dell’evento Marina Pratici, un’altra donna che si è sempre distinta sul piano culturale nazionale ed internazionale nel campo della scrittura e non solo. Rita è una donna volitiva, affermata e nota nel campo delle lettere.

E’ stata sempre presente in importanti eventi come la Pro-Biennale di Venezia e la Biennale di Milano con grande successo e presente nelle giurie di tantissimi e importanti premi letterari al fianco di Alessandro Quasimodo, figlio del noto poeta , Premio Nobel della Letteratura Italiana che sarà il Presidente onorario dell’Associazione.

Rette Parallele nasce dall’amore che la Iacomino nutre verso la parola scritta e sarà una grande opportunità per i tanti autori che si vogliono confrontare sul lato umano e culturale. Un salotto itinerante che entrerà in vari tessuti sociali e culturali per un’opportunità di crescita reciproca, perché la cultura non ha limiti e confini.

L’Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale si propone, come da statuto, di promuovere attività culturali, artistiche e ricreative nonché di promuovere e realizzare, nel tempo, progetti di valorizzazione dell’Arte e della Cultura in ogni sua forma su tutto il territorio nazionale collaborando, all’occorrenza, con altri organismi associativi e con Accademie di grande rilievo per la condivisione e lo scambio culturale in un percorso di crescita comune.

Per chi volesse visitare il sito dell’Associazione il link è quello a seguire: www.retteparallele.weebly.com