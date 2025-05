Mercoledì, si è tenuta la 193ª sessione del Comitato Militare NATO dei Capi di Stato Maggiore della Difesa presso il Quartier Generale di Bruxelles. Trentadue Capi di Stato Maggiore della Difesa alleati hanno discusso della vigilanza e della deterrenza della NATO, del continuo supporto all'Ucraina e dei preparativi per il Vertice NATO dell'Aia di giugno. L'ultimo incontro della giornata ha visto il Capo di Stato Maggiore della Difesa ucraino, Generale Sikyrsky, partecipare virtualmente al Consiglio NATO-Ucraina da Kiev.

I ministri degli Esteri dei Paesi membri, invece, si sono riuniti oggi ad Antalya in Turchia. A margine del vertice, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, h dichiarato che "l'Italia ha raggiunto il 2% del Pil per la spesa in difesa e sicurezza", per poi aggiungere che "il documento [che lo dimostra] è già sul tavolo di Rutte".

Tajani ha spiegato il ministro, al suo arrivo alla riunione, sottolineando che la premier Meloni annuncerà ufficialmente questo risultato durante il vertice dell'Aja in programma dal 24 al 26 giugno.

Quindi, per scoprire l'ennesimo miracolo meloniano, dobbiamo attendere il prossimo mese.