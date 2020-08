La leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, pochi giorni fa, parlando dalla Lituania dove si è rifugiata da un paio di settimane, aveva detto ai bielorussi di non lasciarsi intimidire dalle minacce di Lukashenko e di continuare la protesta per chiedere nuove elezioni.

I bielorussi l'hanno presa in parola e domenica decine di migliaia di persone, di tutte le età compresi anche i bambini, nella capitale Minsk si sono riversate in Piazza Indipendenza, sventolando le bandiere bianche e rosse dell'opposizione, scandendo slogan anti-governativi e chiedendo "libertà".

Nonostante la massiccia presenza della polizia non si hanno notizie di disordini.

