Wake up Mom diretto dalla talentuosa Arianne Benedetti, è la voce del Panama per gli Oscar 2025. Si tratta di un intenso dramma/action thriller che esplora temi universali come la resilienza e il potere dell'amore materno.

TRAMA: Dopo aver perso il marito in seguito a una lunga battaglia contro il cancro, Ali, una giovane madre, decide di ricominciare da capo, lontano dalla vita frenetica della città. Con la sua piccola figlia al seguito, si rifugia in un remoto rifugio di montagna, un luogo isolato dove spera di trovare pace e guarigione. Tuttavia, la loro fragile felicità è destinata a essere messa a dura prova.

Nella storia degli Oscar Panama non è mai riuscito a conquistare la nomination. Solo una volta e cioè nel 2021 è entrata nella shortlist dei semifinalisti con Plaza Catedral di Abner Benaim.