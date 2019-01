Brexit, dopo la bocciatura dell'accordo i mercati non si scompongono

La bocciatura politica per Theresa May è stata enorme, al di là di qualsiasi previsione. Le conseguenze del no al suo accordo, però, non hanno causato contraccolpi sui mercati finanziari.

Il motivo? La bocciatura era attesa ed il suo contraccolpo era già stato assorbito e "digerito" dai mercati che, alla fine, lo hanno quasi ignorato.

Così la sterlina si è addirittura apprezzata sul mercato valutario, mentre le borse hanno aperto in territorio positivo.

Inoltre, gli investitori sembrano aver stabilito che questa situazione sia il primo passo per un nuovo sviluppo e che una qualche sorta di accordo con l'Ue sia ancora possibile.

È questo che stanno aspettando, in attesa di qualsiasi giudizio che possa portare a decisioni definitive.