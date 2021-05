Nelle libere del venerdì del Gran Premio di Francia, è stato di Johann Zarco (Pramac Racing) il miglior tempo con 1:31.747, di 95 millesimi migliore di quello del connazionale Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) che a sua volta precede l'altra Yamaha ufficiale del compagno di squadra Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), più lento rispetto a lui di 3 decimi.

Anche le Yamaha Petronas non hanno sfigurato, con Franco Morbidelli al quinto e con Valentino Rossi al nono posto.



Quarto tempo per la Honda ufficiale di Pol Espargaro, solo di un soffio dietro a Viñales, mentre l'altra Honda di Marc Marquez è ottava, dopo aver girato sugli stessi tempi di Rossi. In ripresa anche Miguel Oliveira con la Red Bull KTM, mentre Jack Miller (Ducati Lenovo Team) è settimo a sei decimi dal primo.

Manca all'appello, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), solo 12° in mezzo ai due piloti del Team Suzuki Ecstar, Alex Rins e Joan Mir.

Il meteo venerdì è stato clemente, ma per sabato è prevista pioggia.



Questi i primi 10 migliori tempi odierni:

01. Johann Zarco (Pramac Racing) – 1:31.747

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.095

03. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.389

04. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 0.390

05. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 0.532

06. Miguel Oliveria (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.549

07. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.614

08. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.885

09. Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) + 0.922

10. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0.964