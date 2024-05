Il brano dell’eclettico duo sugli stores digitali e nelle radio.

“Senza Identità” è il secondo capitolo del concept del duo perugino SanaNasciari, prodotti dallo studio tifernate Audio Monk Prod., sui principali stores digitali e dal 10 maggio anche nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione artistica impeccabile dagli arrangiamenti di tendenza, attuali e ben strutturati, che evidenziano la forte personalità del duo, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci, sui cui scivolano le voci, dall’interpretazione sentita, autentica, che dona al tutto un forte impatto emotivo.



L'idea che si cela dietro il sound accattivante, dance, generosamente influenzato dal synth pop anni '80 e che strizza l'occhio alle recenti sonorità dell'italo disco, è la narrazione ironica e sensibile di come la diversità (di ogni tipo) porti ad una piccola chiusura in sé stessi, per proteggersi e conoscersi e alla necessità di trovare un luogo in cui essere autentici.

La sensazione di essere lontani anni luce dagli altri e di non appartenere ad alcun luogo materiale e spirituale è particolarmente evidenziata nel testo. La canzone riflette anche sul desiderio di evasione e di esplorazione, come se l'unico modo per ritrovarsi fosse partire per un viaggio stellare. È questo il motivo per il quale i nostri SanaNasciari si sono già avviati verso il pianeta Marte, ma sarà solo una tappa del loro viaggio.



Storia dei SanaNasciari

