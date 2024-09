Le piccole imprese artigiane, spesso guidate da passioni e competenze uniche, devono affrontare sfide significative per mantenere una gestione finanziaria solida e redditizia.

Per tutto questo diventa indispensabile concentrarsi sulla redditività come strumento di sopravvivenza e successo per queste importanti realtà produttive.

Occorre sicuramente utilizzare innanzitutto degli strumenti di analisi finanziaria appropriati come il bilancio d’esercizio, il margine della contribuzione e l’analisi dei costi, per poi successivamente concentrarsi sull’ottimizzazione dei processi produttivi.

Come migliorare la redditività delle piccole imprese artigiane?

Sicuramente attuando un oculata riduzione degli sprechi, attraverso una gestione accurata dei fornitori, alla diversificazione del prodotto finito per poi utilizzare un strategia di marketing mirata.